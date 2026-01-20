В Германии тысячи сотрудников дорожной отрасли проведут 24-часовую забастовку

Профсоюз Ver.di во вторник организует предупредительную 24-часовую забастовку сотрудников компании Autobahn GmbH, отвечающей за эскплуатацию и развитие сети автобанов Германии, и дорожных служб федеральных земель.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении профсоюзов.

"20 января около 14 тыс. сотрудников федеральной компании Autobahn GmbH и несколько тысяч сотрудников земельных дорожно-строительных управлений призываются к забастовке, протестным акциям и проведению митингов в рамках общенациональной забастовки в дорожной отрасли. Предупредительные забастовки пройдут в общей сложности в 18 местах по всей Германии", - сказано в сообщении.

При помощи забастовки профсоюз Ver.di надеется придать импульс переговорам о повышении заработной платы для сотрудников.

Ожидается, забастовка окажет значительное влияние на движение по дорогам Германии, прежде всего на севере страны.