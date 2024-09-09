В Германии тушение пожара на горе Броккен с воздуха прервали из-за тумана

Порядка 250 сотрудников пожарной службы продолжают бороться с сильным лесным пожаром, который начался 6 сентября на горе Броккен (горный массив Гарц) в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт). Работы по тушению с воздуха прекращены из-за тумана.

Порядка 250 сотрудников пожарной службы продолжают бороться с сильным лесным пожаром, который начался 6 сентября на горе Броккен (горный массив Гарц) в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт). Работы по тушению с воздуха прекращены из-за тумана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, пожарные самолеты не могут взлететь из-за тумана и низкой облачности. "Два самолета находятся в режиме ожидания. Мы не можем использовать их утром, хотя нам бы этого хотелось", - сообщил руководитель кризисного штаба Иммо Крамер.

С вечера 8 сентября по всей Германии установилась непогода. По данным метеослужбы страны, в районе горы Броккен выпало до 20 литров осадков на 1 кв.м. Это, как отметил Крамер, дает ощутимый эффект, но нельзя сказать, что огонь потушен. В настоящее время все еще имеется несколько очагов возгорания и два подозрительных района, которые очень труднодоступны, добавил он. Их планируется осмотреть с помощью дронов, оснащенных камерами, после того, как погода наладится, подчеркнул Крамер.

Пожар вспыхнул в пятницу сразу в нескольких местах. Начальник пожарной части района Кай-Уве Лозе заявил агентству DPA, что "не исключен поджог". В полиции сообщили, что начато расследование в связи с пожаром на Броккене. Национальный парк Гарц по-прежнему закрыт для посетителей. Броккен является популярным туристическим местом.