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В Германии столкнулись два поезда, есть пострадавший

В Германии столкнулись два поезда, есть пострадавший Как минимум один человек получил ранения в результате столкновения двух поездов, включая скоростной поезд ICE, на вокзале германского города Вормс.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 15:26
В Германии столкнулись два поезда, есть пострадавший

Как минимум один человек получил ранения в результате столкновения двух поездов, включая скоростной поезд ICE, на вокзале германского города Вормс.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV.

"Во время маневровой операции на главном вокзале в Вормсе маневровый поезд столкнулся с поездом ICE", - сообщает телеканал.

Пассажиры обоих составов были эвакуированы, при этом их в одном только ICE было около 520 человек. Травмы получил машинист регионального поезда, ему оказана медицинская помощь.

Также сообщается о временном закрытии железнодорожного вокзала Вормса и о прекращении движения поездов между Вормсом и аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Причины столкновения пока неясны.

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