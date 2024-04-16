В Германии столкнулись два поезда, есть пострадавший

Как минимум один человек получил ранения в результате столкновения двух поездов, включая скоростной поезд ICE, на вокзале германского города Вормс.

Как минимум один человек получил ранения в результате столкновения двух поездов, включая скоростной поезд ICE, на вокзале германского города Вормс.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV.

"Во время маневровой операции на главном вокзале в Вормсе маневровый поезд столкнулся с поездом ICE", - сообщает телеканал.

Пассажиры обоих составов были эвакуированы, при этом их в одном только ICE было около 520 человек. Травмы получил машинист регионального поезда, ему оказана медицинская помощь.

Также сообщается о временном закрытии железнодорожного вокзала Вормса и о прекращении движения поездов между Вормсом и аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Причины столкновения пока неясны.