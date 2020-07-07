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В Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца

В Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца В Германии спасатели вытащили тонувшего в реке Рейн гражданина Азербайджана.
Другие страны
7 июля 2020 г. 01:30
В Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца

В Германии спасатели вытащили тонувшего в реке Рейн гражданина Азербайджана.

Как передает европейское бюро Report, инцидент произошел в Бонне, Северный Рейн-Вестфалия.

Так, 23-летний Ниджат Ахмедов по неосторожности упал в воду, когда попытался вымыть ноги в запретной части реки.

Жизнь молодому человеку спас водитель лодки.

Полиция прибыла на место происшествия и определила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, гражданин Азербайджана за нарушение правил безопасности был оштрафован на 250 евро.

Отметим, что Н.Ахмедов проживал в общежития беженцев в Бонне.

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Версия на азербайджанском языке Reyn çayına düşən azərbaycanlı xilas edilib 

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