В Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца

В Германии спасатели вытащили тонувшего в реке Рейн гражданина Азербайджана.

В Германии спасатели вытащили тонувшего в реке Рейн гражданина Азербайджана.

Как передает европейское бюро Report, инцидент произошел в Бонне, Северный Рейн-Вестфалия.

Так, 23-летний Ниджат Ахмедов по неосторожности упал в воду, когда попытался вымыть ноги в запретной части реки.

Жизнь молодому человеку спас водитель лодки.

Полиция прибыла на место происшествия и определила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, гражданин Азербайджана за нарушение правил безопасности был оштрафован на 250 евро.

Отметим, что Н.Ахмедов проживал в общежития беженцев в Бонне.