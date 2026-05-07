В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира

В Германии пьяный пассажир устроил на рейсе из Берлина в Аликанте дебош, самолет был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

По данным полиции, 43-летний мужчина вел себя агрессивно после взлета и, как утверждается, "неприемлемо" приставал к другим пассажирам.

После приземления самолета его задержали полицейские. Затем пришлось выгрузить багаж, чтобы достать вещи нарушителя порядка, сообщил представитель полиции. Самолет оставался на взлетно-посадочной полосе в течение длительного времени, пассажиры ждали внутри. Затем рейс Ryanair смог продолжить свой путь к первоначальному пункту назначения – Аликанте в Испании.