В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 14:08
В Германии пьяный пассажир устроил на рейсе из Берлина в Аликанте дебош, самолет был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден.
Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.
По данным полиции, 43-летний мужчина вел себя агрессивно после взлета и, как утверждается, "неприемлемо" приставал к другим пассажирам.
После приземления самолета его задержали полицейские. Затем пришлось выгрузить багаж, чтобы достать вещи нарушителя порядка, сообщил представитель полиции. Самолет оставался на взлетно-посадочной полосе в течение длительного времени, пассажиры ждали внутри. Затем рейс Ryanair смог продолжить свой путь к первоначальному пункту назначения – Аликанте в Испании.
