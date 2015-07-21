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    ​В Германии рекомендуют при поездке в Грецию запасаться лекарствами и наличными

    МИД: Путешествующим в Грецию рекомендуется перед поездкой запасаться наличными и необходимыми медикаментами

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ МИД Германии рекомендует туристам, путешествующим в Грецию, запасаться лекарствами и наличными деньгами, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Банки в Греции с 20 июля снова открыты. Контроль передвижения капитала действует и в дальнейшем. Даже после открытия банков могут быть очереди, а обслуживание может быть ограничено. К тому же есть указания на то, что появились проблемы с доступностью определенных медикаментов. Путешествующим в Грецию рекомендуется перед поездкой запасаться наличными и необходимыми медикаментами", - сказано в бюллетене министерства, опубликованном во вторник.

    Указывается, что иностранные банки, по данным греческих властей, не испытывают особенных ограничений в связи с выплатами наличных. Министерство также рекомендует туристам следить за обстановкой через СМИ и местные диппредставительства.

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