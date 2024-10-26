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В Германии пять человек пострадали при пожаре на территории отеля

В Германии пять человек пострадали при пожаре на территории отеля По меньшей мере пять человек пострадали, 115 были эвакуированы в результате пожара, который произошел на территории спа-отеля в Баварии на юге Германии.
Другие страны
26 октября 2024 г. 15:15
В Германии пять человек пострадали при пожаре на территории отеля

По меньшей мере пять человек пострадали, 115 были эвакуированы в результате пожара, который произошел на территории спа-отеля в Баварии на юге Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По ее информации, пожар вспыхнул в доме для персонала четырехзвездочного отеля. Пять человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, такие как ожоги и отравление дымом. Два человека повредили голеностопные суставы после того, как выпрыгнули из окна.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Гости отеля были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Пожар не затронул здание.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Масштабы ущерба и причины возгорания пока не установлены. Ведется расследование.

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