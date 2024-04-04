В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму

Не менее 400 сотрудников полиции в различных федеральных землях Германии подвергли дисциплинарным проверкам по подозрению в поддержке правоэкстремистских взглядов и теорий заговора.

Не менее 400 сотрудников полиции в различных федеральных землях Германии подвергли дисциплинарным проверкам по подозрению в поддержке правоэкстремистских взглядов и теорий заговора.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД страны 16 германских земель.

При этом отмечается, что федеральные земли Берлин, Мекленбург - Передняя Померания, Бремен и Тюрингия не предоставили актуальную информацию, поэтому фактическое число таких проверок может быть еще выше.

"Полицейские, которые не придерживаются конституции, а вместо этого разделяют экстремистские взгляды, представляют большую опасность для демократии и верховенства закона", - заявил глава МВД земли Северный Рейн - Вестфалия Герберт Ройль.

В начале февраля журнал Der Spiegel сообщил, что германская военная контрразведка (MAD) призвала военнослужащих национальной армии проинформировать начальство в случае, если они являются последователями признанного экстремистским молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).