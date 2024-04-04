О нас

В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму

В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму Не менее 400 сотрудников полиции в различных федеральных землях Германии подвергли дисциплинарным проверкам по подозрению в поддержке правоэкстремистских взглядов и теорий заговора.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 12:40
В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму

Не менее 400 сотрудников полиции в различных федеральных землях Германии подвергли дисциплинарным проверкам по подозрению в поддержке правоэкстремистских взглядов и теорий заговора.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД страны 16 германских земель.

При этом отмечается, что федеральные земли Берлин, Мекленбург - Передняя Померания, Бремен и Тюрингия не предоставили актуальную информацию, поэтому фактическое число таких проверок может быть еще выше.

"Полицейские, которые не придерживаются конституции, а вместо этого разделяют экстремистские взгляды, представляют большую опасность для демократии и верховенства закона", - заявил глава МВД земли Северный Рейн - Вестфалия Герберт Ройль.

В начале февраля журнал Der Spiegel сообщил, что германская военная контрразведка (MAD) призвала военнослужащих национальной армии проинформировать начальство в случае, если они являются последователями признанного экстремистским молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
Смертность в Грузии превысила рождаемость
Смертность в Грузии превысила рождаемость
28 марта 2024 г. 15:47
СК РФ: Доказана связь террористов из Крокуса с украинскими националистами
СК РФ: Доказана связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
28 марта 2024 г. 19:11
Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов
Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов
28 марта 2024 г. 17:43
Мдинарадзе: Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис Нацдвижения
Мдинарадзе: Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис "Нацдвижения"
28 марта 2024 г. 15:29
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в Crocus
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в Crocus
28 марта 2024 г. 16:40
В Сиане открылся секретариат Центральная Азия-Китай
В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай"
30 марта 2024 г. 13:09
Глава МИД Латвии подал в отставку
Глава МИД Латвии подал в отставку
28 марта 2024 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi