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    В Германии при пожаре в многоквартирном доме двое погибли, 14 получили ранения

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 12:22
    В Германии при пожаре в многоквартирном доме двое погибли, 14 получили ранения

    В городе Висмар (Германия) в многоквартирном доме произошел пожар, в результате чего два человека погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

    По данным полиции, двое жильцов не смогли выбраться из горящего здания.

    Кроме того, 14 получили ранения. Трое из них были доставлены в больницу.

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    44 filmi

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