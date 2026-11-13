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    Рауф Джаббаров: В компаниях необходимо создать механизм управления ИИ

    ИКТ
    • 13 ноября, 2026
    • 12:21
    Рауф Джаббаров: В компаниях необходимо создать механизм управления ИИ

    В Азербайджане в компаниях необходимо создать механизм управления искусственным интеллектом (ИИ).

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рауф Джабаров на II Саммите по искусственному интеллекту.

    Он отметил, что сегодня в стране уже появляются локальные системы ИИ.

    "В корпоративной среде должна быть создана система управления. То, что делают отдельные лица, - это их личное дело. Однако внутри компании мы должны понимать, какую производительность дает нам ИИ, и постоянно стремиться к его усовершенствованию, а также должны создать систему управления для его безопасности, чтобы в будущем конфиденциальная информация, которой мы делимся, не стала объектом кибератаки", - сказал Джабаров.

    Рауф Джабаров Искусственный интеллект (ИИ)
    Rauf Cabbarov: "Azərbaycanda şirkətlərdə süni intellektin idarəetmə mexanizmi qurulmalıdır"
    Rauf Jabbarov: Companies need to establish AI governance mechanisms
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