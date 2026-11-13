Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Новое здание Государственного таможенного комитета удостоено международного сертификата

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 12:31
    Новое здание Государственного таможенного комитета удостоено международного сертификата

    В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье, новое административное здание Государственного таможенного комитета Азербайджана удостоено международного сертификата "зеленого здания" (YeS-INT).

    Как передает Report, сертификат был вручен заместителю руководителя Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаевой, представляющей азербайджанскую делегацию на COP31.

    Здание удостоено международного сертификата за соответствие критериям энергоэффективности, экологической устойчивости и рационального использования ресурсов.

    18-этажное административное здание общей площадью около 25 тысяч квадратных метров спроектировано азербайджанскими архитекторами под руководством заслуженного архитектора Наримана Имамалиева. При этом в проектировании и строительстве здания принимали участие исключительно местные специалисты - архитекторы, инженеры и строители.

    Одной из ключевых особенностей проекта является адаптация современных архитектурных решений к климатическим условиям Баку. Так, овальная форма здания и открытое пространство между его основными объемами способствуют эффективному направлению воздушных потоков и сокращению тепловых потерь.

    Особого внимания заслуживает расположенный на пятом этаже подвесной сад площадью около 1200 квадратных метров. Созданная здесь зеленая зона не только обеспечивает комфортные условия для отдыха сотрудников, но и способствует улучшению микроклимата и снижению тепловой нагрузки на здание.

    Кроме того, в целях повышения энергоэффективности в проекте широко применены интеллектуальные технологии управления. В частности, фасадные системы автоматически регулируют воздействие солнечного излучения на здание в зависимости от времени суток и погодных условий, снижая потребность в охлаждении помещений. Около 90 процентов инженерных систем автоматизировано, а освещение регулируется почти в 80 отдельных зонах с учетом уровня естественного света и режима использования помещений. Наряду с этим в здании внедрены водосберегающие технологии и системы рекуперации тепла.

    Полученный сертификат дополнил список достижений проекта. В 2026 году здание также было удостоено звания лауреата Национальной архитектурной премии "Тямяль" в номинации "Архитектура общественных зданий".

    Новое здание Государственного таможенного комитета удостоено международного сертификата
    Новое здание Государственного таможенного комитета удостоено международного сертификата
    Новое здание Государственного таможенного комитета удостоено международного сертификата
    Новое здание Государственного таможенного комитета удостоено международного сертификата
    Новое здание Государственного таможенного комитета удостоено международного сертификата

    Гюльшан Рзаева COP31 Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
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