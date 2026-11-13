Новое здание Государственного таможенного комитета удостоено международного сертификата

В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье, новое административное здание Государственного таможенного комитета Азербайджана удостоено международного сертификата "зеленого здания" (YeS-INT).

Как передает Report, сертификат был вручен заместителю руководителя Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаевой, представляющей азербайджанскую делегацию на COP31.

Здание удостоено международного сертификата за соответствие критериям энергоэффективности, экологической устойчивости и рационального использования ресурсов.

18-этажное административное здание общей площадью около 25 тысяч квадратных метров спроектировано азербайджанскими архитекторами под руководством заслуженного архитектора Наримана Имамалиева. При этом в проектировании и строительстве здания принимали участие исключительно местные специалисты - архитекторы, инженеры и строители.

Одной из ключевых особенностей проекта является адаптация современных архитектурных решений к климатическим условиям Баку. Так, овальная форма здания и открытое пространство между его основными объемами способствуют эффективному направлению воздушных потоков и сокращению тепловых потерь.

Особого внимания заслуживает расположенный на пятом этаже подвесной сад площадью около 1200 квадратных метров. Созданная здесь зеленая зона не только обеспечивает комфортные условия для отдыха сотрудников, но и способствует улучшению микроклимата и снижению тепловой нагрузки на здание.

Кроме того, в целях повышения энергоэффективности в проекте широко применены интеллектуальные технологии управления. В частности, фасадные системы автоматически регулируют воздействие солнечного излучения на здание в зависимости от времени суток и погодных условий, снижая потребность в охлаждении помещений. Около 90 процентов инженерных систем автоматизировано, а освещение регулируется почти в 80 отдельных зонах с учетом уровня естественного света и режима использования помещений. Наряду с этим в здании внедрены водосберегающие технологии и системы рекуперации тепла.

Полученный сертификат дополнил список достижений проекта. В 2026 году здание также было удостоено звания лауреата Национальной архитектурной премии "Тямяль" в номинации "Архитектура общественных зданий".