МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии защищены от прямого влияния ближневосточного кризиса

Страны региона Кавказа и Центральной Азии в существенной мере ограждены от непосредственного воздействия обострения обстановки на Ближнем Востоке благодаря невысокому уровню интеграции с зоной Персидского залива.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Роберто Кардарелли в ходе круглого стола с представителями СМИ.

Как он подчеркнул, данный регион огражден от непосредственных последствий ближневосточного кризиса. Однако для стран, импортирующих нефть, значительным вызовом остаются резкие колебания цен на энергоресурсы - нефть и газ, источником которых является Ближний Восток. Еще одним фактором, оказывающим давление, является украинский кризис, затрагивающий государства с прямой зависимостью от российских поставок энергоносителей и газа.

По словам, Р. Кардарелли, некоторые страны уже ощутили на себе перебои, вызванные данным конфликтом. Вместе с тем, как указал представитель МВФ, геополитическая нестабильность на северном и южном направлениях создает для региона новые экономические возможности.

"По иронии судьбы, Кавказ и Центральная Азия приобретают все большее значение как альтернативные транспортные коридоры для крупных объемов торговли, которые прежде направлялись непосредственно в Россию, через Иран и Персидский залив. Нынешняя ситуация представляет собой уникальный шанс для региона воспользоваться масштабной перестройкой глобальных торговых потоков, значительная доля которых теперь пролегает через его территорию", - заявил Р. Кардарелли.