Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии защищены от прямого влияния ближневосточного кризиса

    Экономика
    • 13 ноября, 2026
    • 12:21
    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии защищены от прямого влияния ближневосточного кризиса

    Страны региона Кавказа и Центральной Азии в существенной мере ограждены от непосредственного воздействия обострения обстановки на Ближнем Востоке благодаря невысокому уровню интеграции с зоной Персидского залива.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Роберто Кардарелли в ходе круглого стола с представителями СМИ.

    Как он подчеркнул, данный регион огражден от непосредственных последствий ближневосточного кризиса. Однако для стран, импортирующих нефть, значительным вызовом остаются резкие колебания цен на энергоресурсы - нефть и газ, источником которых является Ближний Восток. Еще одним фактором, оказывающим давление, является украинский кризис, затрагивающий государства с прямой зависимостью от российских поставок энергоносителей и газа.

    По словам, Р. Кардарелли, некоторые страны уже ощутили на себе перебои, вызванные данным конфликтом. Вместе с тем, как указал представитель МВФ, геополитическая нестабильность на северном и южном направлениях создает для региона новые экономические возможности.

    "По иронии судьбы, Кавказ и Центральная Азия приобретают все большее значение как альтернативные транспортные коридоры для крупных объемов торговли, которые прежде направлялись непосредственно в Россию, через Иран и Персидский залив. Нынешняя ситуация представляет собой уникальный шанс для региона воспользоваться масштабной перестройкой глобальных торговых потоков, значительная доля которых теперь пролегает через его территорию", - заявил Р. Кардарелли.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    IMF: Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri Yaxın Şərq böhranının birbaşa təsirindən qorunur
    IMF: Countries in Caucasus, Central Asia shielded from direct impact of Middle East crisis
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:46
    Депутат указала на необходимость контроля за расходованием средств на издание учебников
    Наука и образование
    13:45
    В ФРГ задержаны двое подозреваемых в организации серийных ограблений ювелирных магазинов
    Другие страны
    13:44
    Наезды на пешеходов составляют 41,1% всех ДТП в Азербайджане
    Происшествия
    13:40
    В Азербайджане предложили ввести "паспорт финансовых обязательств" на крупные инвестпроекты
    Внутренняя политика
    13:21
    Транспортные и складские услуги в Азербайджане за 10 мес. превысили 14 млрд манатов
    Инфраструктура
    13:18
    МАГАТЭ не знает местонахождение более 400 кг обогащенного урана в Иране
    Другие страны
    13:17
    Фото
    Видео
    Места памяти Западного Азербайджана: Охчи-оглы - село, чья история живет в памяти изгнанных жителей
    Внутренняя политика
    13:17
    МЭА прогнозирует снижение предложения нефти в мире в 2026г на 4,7 млн б/с
    Энергетика
    13:12
    Медиа призвали проверять соответствие фотографий содержанию новостей
    Медиа
    Лента новостей