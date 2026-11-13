Кянан Керимзаде: 100 школ перейдут на новую систему финансирования

В 2027 году предусмотрено выделить 223,8 млн манатов на перевод еще 100 школ на механизм подушевого финансирования.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

По его словам, в настоящее время данный механизм уже применяется в 500 школах.

"В рамках партнерства "родитель - государство - частный сектор" дошкольным образованием уже охвачены 8 тыс. детей. В следующем году этот показатель планируется увеличить до 12 тыс. детей за счет возможностей частного сектора. Согласно механизму, государство оплачивает 70% стоимости обучения каждого ребенка в частном дошкольном образовательном учреждении. На реализацию инициативы в следующем году предусмотрено выделить 37,5 млн манатов, а к 2030 году планируется охватить проектом 30 тыс. детей.

В результате реформы значительная часть выделенных средств вернется в государственный бюджет и соответствующие фонды за счет налогов и социальных страховых отчислений.

"Если мы полностью реализуем эту реформу, 18 млн манатов поступят в Государственный фонд социальной защиты, а 12 млн манатов - в Государственную налоговую службу в виде налоговых поступлений", - отметил Керимзаде.