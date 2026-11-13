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    Кянан Керимзаде: 100 школ перейдут на новую систему финансирования

    Милли Меджлис
    • 13 ноября, 2026
    • 12:25
    Кянан Керимзаде: 100 школ перейдут на новую систему финансирования

    В 2027 году предусмотрено выделить 223,8 млн манатов на перевод еще 100 школ на механизм подушевого финансирования.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

    По его словам, в настоящее время данный механизм уже применяется в 500 школах.

    "В рамках партнерства "родитель - государство - частный сектор" дошкольным образованием уже охвачены 8 тыс. детей. В следующем году этот показатель планируется увеличить до 12 тыс. детей за счет возможностей частного сектора. Согласно механизму, государство оплачивает 70% стоимости обучения каждого ребенка в частном дошкольном образовательном учреждении. На реализацию инициативы в следующем году предусмотрено выделить 37,5 млн манатов, а к 2030 году планируется охватить проектом 30 тыс. детей.

    В результате реформы значительная часть выделенных средств вернется в государственный бюджет и соответствующие фонды за счет налогов и социальных страховых отчислений.

    "Если мы полностью реализуем эту реформу, 18 млн манатов поступят в Государственный фонд социальной защиты, а 12 млн манатов - в Государственную налоговую службу в виде налоговых поступлений", - отметил Керимзаде.

    Инвестиции в образование Расходы на образование Кянан Керимзаде Министерство науки и образования Азербайджана Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Kənan Kərimzadə: Gələn il 100 məktəb yeni maliyyələşmə sisteminə keçəcək
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