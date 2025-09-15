В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 11:10
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от Рейнланд-Пфальц - федеральной земли в юго-западной части Германии.
Как передает Report со ссылкой на Spiegel, об этом сообщила местная полиция.
По предварительным данным, самолет должен был приземлиться в аэропорту Битбург к северу от города Трира в воскресенье вечером, однако исчез с радаров.
Поисковые работы продолжались всю ночь, и лишь ранним утром обломки воздушного судна были обнаружены в поле недалеко от Флиссема, менее чем в десяти километрах от взлетно-посадочной полосы.
"На борту находились два человека, оба погибли. Их личности пока не установлены. Причины крушения неизвестны", - заявило агентство.
