В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от Рейнланд-Пфальц - федеральной земли в юго-западной части Германии.

Как передает Report со ссылкой на Spiegel, об этом сообщила местная полиция.

По предварительным данным, самолет должен был приземлиться в аэропорту Битбург к северу от города Трира в воскресенье вечером, однако исчез с радаров.

Поисковые работы продолжались всю ночь, и лишь ранним утром обломки воздушного судна были обнаружены в поле недалеко от Флиссема, менее чем в десяти километрах от взлетно-посадочной полосы.

"На борту находились два человека, оба погибли. Их личности пока не установлены. Причины крушения неизвестны", - заявило агентство.