    В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 11:10
    В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от Рейнланд-Пфальц - федеральной земли в юго-западной части Германии.

    Как передает Report со ссылкой на Spiegel, об этом сообщила местная полиция.

    По предварительным данным, самолет должен был приземлиться в аэропорту Битбург к северу от города Трира в воскресенье вечером, однако исчез с радаров.

    Поисковые работы продолжались всю ночь, и лишь ранним утром обломки воздушного судна были обнаружены в поле недалеко от Флиссема, менее чем в десяти километрах от взлетно-посадочной полосы.

    "На борту находились два человека, оба погибли. Их личности пока не установлены. Причины крушения неизвестны", - заявило агентство. 

