В Германии предупредили о приближении к точке невозврата в экономике

Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике.

Германия приближается к точке невозврата в развитии негативных тенденций в экономике.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что крупнейшая экономика Европы встала на путь упадка, который грозит стать необратимым.

Согласно оценкам, после пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на 5% меньше, чем она могла бы быть, если бы сохранилась тенденция роста, существовавшая до пандемии.

Как пишет агентство, экономике будет трудно восстановиться из-за структурных ударов, таких как потеря дешевой российской энергии и проблем автопроизводителей Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, которые изо всех сил пытаются угнаться за китайскими конкурентами.

Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год.

"Германия не рухнет в одночасье", - отмечает Эми Уэбб, основатель и генеральный директор Future Today Institute, консультирующего немецкие компании по вопросам стратегии.

По мнению эксперта, это будет "очень медленный, очень затяжной спад — не компании, не города, а всей страны", причем это тянет за собой и Европу.