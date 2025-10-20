В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 13:13
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила объявить президента США Дональда Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм, откуда родом дедушка американского политика.
Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.
В качестве причины указывается то, что "Трамп принес мир в конфликт между Израилем и Газой и добился освобождения израильтян и восьми немецких заложников".
Семья Трампа происходит из Кальштадта, небольшой винодельческой деревни в земле Рейнланд-Пфальц, входящей в округ Бад-Дюркхайм. Его бабушка и дедушка эмигрировали оттуда в Нью-Йорк в конце XIX века.
Последние новости
13:52
МВД Армении обещало наказать за попытку помешать задержанию Гукасяна - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
13:40
Фото
Азербайджан стремится расширить партнерство с рядом финансовых институтовФинансы
13:30
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизацииВ регионе
13:27
В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на минеДругие
13:24
Лувр после ограбления будет закрыт 20 октября для посещенияДругие страны
13:13
В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-ДюркхаймДругие страны
13:09
"Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведяПроисшествия
13:04
Завтра в Азербайджане ожидаются осадкиЭкология
12:57