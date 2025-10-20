В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила объявить президента США Дональда Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм, откуда родом дедушка американского политика.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

В качестве причины указывается то, что "Трамп принес мир в конфликт между Израилем и Газой и добился освобождения израильтян и восьми немецких заложников".

Семья Трампа происходит из Кальштадта, небольшой винодельческой деревни в земле Рейнланд-Пфальц, входящей в округ Бад-Дюркхайм. Его бабушка и дедушка эмигрировали оттуда в Нью-Йорк в конце XIX века.