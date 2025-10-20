Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 13:13
    Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила объявить президента США Дональда Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм, откуда родом дедушка американского политика.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

    В качестве причины указывается то, что "Трамп принес мир в конфликт между Израилем и Газой и добился освобождения израильтян и восьми немецких заложников".

    Семья Трампа происходит из Кальштадта, небольшой винодельческой деревни в земле Рейнланд-Пфальц, входящей в округ Бад-Дюркхайм. Его бабушка и дедушка эмигрировали оттуда в Нью-Йорк в конце XIX века.

