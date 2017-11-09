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    В Германии полицейские задержали пьяного молодого человека с питоном в штанах

    Полицейских вызвали местные жители

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В немецком городе Дармштадт сотрудники полиции задержали пьяного молодого человека, у которого при обыске нашли питона в штанах.

    Как передает Report со ссылкой на BBC. полицейских вызвали местные жители.

    По данным телекомпании, правоохранители нашли 35-сантиметрового питона, когда заметили «значительную выпуклость в брюках» у задержанного.

    Теперь полиции предстоит проверить, не нарушил молодой человек законы о защите животных.

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