В Германии полицейские задержали пьяного молодого человека с питоном в штанах

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В немецком городе Дармштадт сотрудники полиции задержали пьяного молодого человека, у которого при обыске нашли питона в штанах.

Как передает Report со ссылкой на BBC. полицейских вызвали местные жители.

По данным телекомпании, правоохранители нашли 35-сантиметрового питона, когда заметили «значительную выпуклость в брюках» у задержанного.

Теперь полиции предстоит проверить, не нарушил молодой человек законы о защите животных.