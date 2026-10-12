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    В Германии подала в отставку министр труда и сопредседатель коалиционной СДПГ

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 11:05
    В Германии подала в отставку министр труда и сопредседатель коалиционной СДПГ

    Бербель Бас уходит в отставку с поста федерального министра труда и социальных дел, а также сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.

    При этом 58-летний политик назвала личные причины своей отставки.

    "После смерти моей падчерицы я осознала, что мне нужно время, чтобы пережить свою скорбь", – заявила Бас, добавив, что публичные нападки на нее, "к сожалению, в том числе и со стороны партнеров по коалиции", усилились в этот сложный период.

    Поэтому она хочет уделить достаточно времени, чтобы пережить утрату.

    Отставка министра Бербель Бас Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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