В Германии подала в отставку министр труда и сопредседатель коалиционной СДПГ

Бербель Бас уходит в отставку с поста федерального министра труда и социальных дел, а также сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.

При этом 58-летний политик назвала личные причины своей отставки.

"После смерти моей падчерицы я осознала, что мне нужно время, чтобы пережить свою скорбь", – заявила Бас, добавив, что публичные нападки на нее, "к сожалению, в том числе и со стороны партнеров по коалиции", усилились в этот сложный период.

Поэтому она хочет уделить достаточно времени, чтобы пережить утрату.