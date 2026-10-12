В Германии подала в отставку министр труда и сопредседатель коалиционной СДПГ
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 11:05
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Бербель Бас уходит в отставку с поста федерального министра труда и социальных дел, а также сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.
При этом 58-летний политик назвала личные причины своей отставки.
"После смерти моей падчерицы я осознала, что мне нужно время, чтобы пережить свою скорбь", – заявила Бас, добавив, что публичные нападки на нее, "к сожалению, в том числе и со стороны партнеров по коалиции", усилились в этот сложный период.
Поэтому она хочет уделить достаточно времени, чтобы пережить утрату.
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