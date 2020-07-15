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В Германии почти 200 тыс. человек заразились COVID-19

В Германии почти 200 тыс. человек заразились COVID-19 Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 351, количество летальных исходов возросло на три.
Другие страны
15 июля 2020 г. 08:12
В Германии почти 200 тыс. человек заразились COVID-19

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 351, количество летальных исходов возросло на три.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По последним данным института, в общей сложности в Германии выявлено 199 726 человек, заразившихся COVID-19. С начала эпидемии скончался 9 071 заболевший.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.

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