В Германии почти 200 тыс. человек заразились COVID-19

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 351, количество летальных исходов возросло на три.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 351, количество летальных исходов возросло на три.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По последним данным института, в общей сложности в Германии выявлено 199 726 человек, заразившихся COVID-19. С начала эпидемии скончался 9 071 заболевший.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.