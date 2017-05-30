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    В Германии по подозрению в подготовке теракта задержан сириец

    По версии следствия, юноша готовил самоподрыв

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Полиция Германии арестовала 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке взрыва в Берлине. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр внутренних дел земли Бранденбург Хайнц Шрётер. 

    По версии следствия, юноша готовил самоподрыв.

    Молодого человека задержали в регионе Уккермарк, к северо-востоку от Берлина.

    О том, когда и как именно юноша якобы планировал осуществить нападение, не сообщается. Его имя также не названо.

    В Германии за последний год произошло сразу несколько нападений на людей.

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