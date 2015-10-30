В Германии перевернулся автобус с детьми, один человек погиб

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Один подросток погиб во время ДТП в немецком городе Эрфурт, 59 детей получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило ABC News.

По данным издания, австрийский автобус с детьми перевернулся на шоссе А4 по пути в Дрезден. Авария произошла в результате неудачного обгонного маневра: автобус съехал на откос и перевернулся. Также известно, что детскую группу также сопровождали несколько взрослых.

Несколько детей получили серьезные повреждения.