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    В Германии перевернулся автобус с детьми, один человек погиб

    Австрийский автобус с 60 детьми и подростками перевернулся в результате попытки обгона

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Один подросток погиб во время ДТП в немецком городе Эрфурт, 59 детей получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило ABC News.

    По данным издания, австрийский автобус с детьми перевернулся на шоссе А4 по пути в Дрезден. Авария произошла в результате неудачного обгонного маневра: автобус съехал на откос и перевернулся. Также известно, что детскую группу также сопровождали несколько взрослых.
    Несколько детей получили серьезные повреждения.

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