В Германии от небывалой жары трескается бетон на автобанах

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Германии от аномальной жары в эти дни страдают не только люди и животные, но и дороги, прежде всего автобаны с бетонным покрытием. В связи с этим в целях безопасности министерство транспорта федеральной земли Баден-Вюртемберг даже приняло решение ввести ограничение скорости до 80 км в час на всех бетонных трассах, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил представитель ведомства, существует высокая угроза повреждения покрытия.

В Саксонии-Анхальт на отдельных отрезках дорог А14 и А9 также было введено ограничение скорости до 80 км в час из опасности повреждения покрытия.

Между тем, предыдущий температурный рекорд страны - 40,2 градуса по Цельсию, вопреки прогнозам синоптиков, устоял. В субботу, когда жара в Германии достигла своего пика, воздух прогрелся максимум до 39,2 градуса. Такая температура была зафиксирована в городе Бад-Дюркхайм в земле Рейнланд-Пфальц, сообщила сегодня Немецкая служба погоды.