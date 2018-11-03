В Германии окончательно отменили смертную казнь

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Немецкая федеральная земля Гессен приняла закон, устраняющий из Конституции смертную казнь, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Таким образом, смертная казнь стала окончательно запрещена на всей территории Германии.

Этот регион оставался единственным в Германии, чьи законы предусматривали такую возможность несмотря на то, что смертная казнь была исключена из конституции ФРГ еще в 1949 году.

На сегодняшний день смертная казнь не применяется во всех государствах Евросоюза.