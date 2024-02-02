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В Германии около 90 тыс. работников общественного транспорта начали забастовку

В Германии около 90 тыс. работников общественного транспорта начали забастовку Около 90 тыс. работников общественного транспорта начали забастовку в Германии.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 11:19
В Германии около 90 тыс. работников общественного транспорта начали забастовку

Около 90 тыс. работников общественного транспорта начали забастовку в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство DPA.

В 80 городах ограничено движение автобусов, трамваев и метро.

К стачке призвал профсоюз ver.di. Объединение требует улучшения условий труда и повышения зарплаты для сотрудников 130 транспортных предприятий. Не проводятся стачки лишь в одной федеральной земле - Баварии. В Берлине забастовка продлится только несколько часов - до 10:00.

Это уже второй масштабный протест по призыву ver.di на этой неделе. Накануне прекратили работу работники служб безопасности аэропортов - было отменено более 1 тыс. рейсов, стачка нарушила планы 200 тыс. пассажиров.

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Версия на английском языке About 90,000 public transport workers go on strike in Germany

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