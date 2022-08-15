В Германии обвинили Польшу в отравлении реки Одер солями ртути

Власти Германии считают, что Польша виновна в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер.

Власти Германии считают, что Польша виновна в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер.

Как передает Report, об этом сообщает немецкий телеканал rbb24.

Министр окружающей среды Бранденбурга Аксель Фогель назвал причиной экологической катастрофы растворенные в воде соли ртути. Однако, как она туда попала, никто до сих пор не может установить. Волонтеры сейчас вывозят из реки тонны мертвой рыбы. Кроме того, на месте работают представители экстренных служб ФРГ.

Отмечается, что специалисты после первых результатов проб воды, которые показали высокое содержание ртути, заявили о технической ошибки. Исследование было решено провести повторно.