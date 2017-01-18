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    Объявлена дата очередных парламентских выборов в Германии

    Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября этого года

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Правительство Германии определилось с датой проведения парламентских выборов.

    Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом заявил сегодня официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

    Согласно принятому решению, выборы в Бундестаг, по итогам которых будет формироваться новое правительство, должны пройти 24 сентября этого года. Соответствующее предложение направлено на формальное утверждение президенту страны Йоахиму Гауку.

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