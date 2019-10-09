Открывший стрельбу возле синагоги в Германии задержан - ОБНОВЛЕНО

Полиция города Галле задержала одного человека после стрельбы, в результате которой погибли по меньшей мере двое. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter ведомства.

"Наши сотрудники задержали одного человека", - сообщили правоохранители.

При этом полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 км от него (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Подробности происшедшего в Ландсберге пока не приводятся.

*** 15:21

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, есть жертвы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Немецкие СМИ сообщают, что неизвестный открыл огонь возле синагоги, застрелив двоих человек. Отмечается, что была также брошена граната на еврейское кладбище.

В свою очередь полиция сообщает, что стрельбу устроили по меньшей мере два человека, они скрылись с места преступления на автомобиле. В полиции также призвали местное население оставаться дома или безопасное убежище.