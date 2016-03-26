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    ​В Германии не исключили возможности терактов

    Министр юстиции: Германия уже давно является потенциальной целью для террористов

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Хайко Маас после серии терактов в Брюсселе не исключил возможности террористических атак на территории Германии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Нельзя полагаться на то, что международный терроризм будет бесконечно петлять вокруг Германии", - заявил министр в интервью газете Saarbruecker Zeitung.

    По его словам, Германия уже давно является потенциальной целью для террористов.

    "Но наши специальные службы сделают все, что в их силах, чтобы предотвратить подобные теракты и защитить людей в Германии, насколько это возможно", - подчеркнул министр юстиции. При этом он посоветовал немцам не подаваться панике.

    "Если мы сейчас полностью онемеем от страха и ужаса, тогда террористы достигнут своей цели", - приводит агентство DPA выдержки из интервью министра.

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