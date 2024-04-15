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В Германии назвали сумму заблокированных активов России

В Германии назвали сумму заблокированных активов России В настоящее время сумма заблокированных в Германии российских активов оценивается примерно в 3,9 млрд евро.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 18:50
В Германии назвали сумму заблокированных активов России

В настоящее время сумма заблокированных в Германии российских активов оценивается примерно в 3,9 млрд евро.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из статданных министерства финансов ФРГ.

Как уточнили в ведомстве, в эту сумму включены не только активы Центробанка, но и капитал попавших в санкционные списки физических и юридических лиц из РФ.

При этом с января 2024 года размер заблокированных в ФРГ активов сократился примерно на 200 млн евро - с 4,1 млрд евро. В Минфине объясняют это рыночными колебаниями. Кроме того, на сокращение замороженных в ФРГ российских активов могло повлиять исключение из санкционных списков компаний или физлиц из РФ.

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Версия на английском языке Value of Russian assets blocked in Germany revealed

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