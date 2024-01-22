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В Германии начнется общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта

В Германии начнется общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта Общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта должна пройти в Германии по призыву профсоюза германских машинистов GDL.
Другие страны
22 января 2024 г. 11:09
В Германии начнется общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта

Общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта должна пройти в Германии по призыву профсоюза германских машинистов GDL.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении организации.

В нем сказано, что протестные действия должны начаться 23 января в 18 часов. С 2 часов ночи 24 января вся работа концерна Deutsche Bahn (основного железнодорожного оператора Германии), включая инфраструктуру, будет приостановлена. Окончание забастовки намечено на 18 часов 29 января.

Причиной конфликта стали разногласия между профсоюзом машинистов GDL и железнодорожным концерном Deutsche Bahn. Профсоюз высказал требования о повышении заработной платы машинистов на 555 евро в месяц и сокращении продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для работающих посменно сотрудников, с сохранением той же заработной платы. Переговоры шли с ноября 2023 года, но пока ни к чему не привели.

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