В Германии на протестах против съезда молодежи АдГ пострадали свыше 50 полицейских

Более 50 полицейских получили травмы в стычках с участниками акции протеста против учредительного съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Гессен.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на главу регионального МВД Романа Позека.

Протесты прошли 29 ноября, в день открытия съезда. Некоторые протестующие пытались перекрыть дороги, ведущие к месту проведения мероприятия в городе Гисен. Полиция применяла дубинки, перцовые баллончики и водометы против участников акции.