    В Германии на протестах против съезда молодежи АдГ пострадали свыше 50 полицейских

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 17:21
    В Германии на протестах против съезда молодежи АдГ пострадали свыше 50 полицейских

    Более 50 полицейских получили травмы в стычках с участниками акции протеста против учредительного съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Гессен.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на главу регионального МВД Романа Позека.

    Протесты прошли 29 ноября, в день открытия съезда. Некоторые протестующие пытались перекрыть дороги, ведущие к месту проведения мероприятия в городе Гисен. Полиция применяла дубинки, перцовые баллончики и водометы против участников акции.

    Германия съезд "Альтернатива для Германии" протесты полиция
