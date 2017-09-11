В результате нападения со слезоточивым газом на Франкфуртский аэропорт пострадали 6 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В результате нападения со слезоточивым газом на Франкфуртский аэропорт пострадали 6 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, они госпитализированы.
По информации, на данный момент опасной ситуации нет.
По факту ведется расследование.
***14:36
Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В результате нападения со слезоточивым газом на Франкфуртский аэропорт пострадали множество человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, информацию распространил немецкий журнал "Focus".
Дополнительной информации о деталях инцидента нет. На место происшествия привлечены спасатели и полицейские.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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