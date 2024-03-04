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В Германии машинисты проведут забастовку параллельно с персоналом Lufthansa

В Германии машинисты проведут забастовку параллельно с персоналом Lufthansa Германский профсоюз GDL, представляющий интересы машинистов и операторов железных дорог, призвал к забастовке в четверг и пятницу. Она пройдет параллельно с крупной стачкой наземного персонала авиакомпании Lufthansa.
Другие страны
4 марта 2024 г. 15:10
В Германии машинисты проведут забастовку параллельно с персоналом Lufthansa

Германский профсоюз GDL, представляющий интересы машинистов и операторов железных дорог, призвал к забастовке в четверг и пятницу. Она пройдет параллельно с крупной стачкой наземного персонала авиакомпании Lufthansa.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Сообщается, что машинисты пассажирских поездов сложат работу с 02:00 четверга, забастовка продлится 35 часов. Грузовые поезда перестанут курсировать за день этого - с 18:00 среды.

С учетом того, что две забастовки накладываются друг на друга по времени, ожидаются серьезные логистические сложности по всей Германии.

Причина забастовки - тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и GDL. Последний требует повышения заработной платы машинистов на 555 евро в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в тупик. Последняя крупная стачка железнодорожников прошла 29 января.

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Версия на английском языке German train drivers to launch new 'strike wave'

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