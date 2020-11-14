В Германии коронавирусом за сутки заразились 22 тысячи человек

Всего в стране заразились 773 556, выздоровели 487 913, скончались 12 378 человек

В Германии коронавирусом за сутки заразились 22 461 человек. Как передает Report, об этом сообщил институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

14 ноября выявили 12 271, 13 ноября — 9 990, 12 ноября — 24 738 случаев. Всего в стране заразились 773 556, выздоровели 487 913, скончались 12 378 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.