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В Германии экоактивисты подожгли подстанцию рядом с заводом Tesla

В Германии экоактивисты подожгли подстанцию рядом с заводом Tesla Экоактивисты подожгли подстанцию, из-за чего оказался обесточен город Эркнер, два района Берлина. Без электричества также остался единственный в Европе завод Tesla, который находится в Грюнхайде.
Другие страны
5 марта 2024 г. 12:42
В Германии экоактивисты подожгли подстанцию рядом с заводом Tesla

Экоактивисты подожгли подстанцию, из-за чего оказался обесточен город Эркнер, два района Берлина. Без электричества также остался единственный в Европе завод Tesla, который находится в Грюнхайде.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Правоохранительные органы сообщили, что поступило сообщение о горящей подстанцию Штайнфурт недалеко от завода. Отмечается, что огонь виден с вертолета.

Прибывшие на место происшествия пожарные отступили после обнаружения около горящей опоры таблички с предупреждением о взрывоопасных боеприпасах. Теперь территорию проверяют саперы.

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Версия на английском языке Area around Tesla's German plant without power after pylon fire

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