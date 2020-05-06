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В Германии число жертв COVID-19 почти достигло семи тысяч человек

​В Германии число жертв COVID-19 почти достигло семи тысяч человек

© Reuters

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 947, умерли 165 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха.

За все время медики выявили коронавирус у 164 807 человек, скончались 6 996 человек. Число выздоровевших превысило 137 тысяч.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 371), Северном Рейне-Вестфалии (33 977) и Баден-Вюртемберге (32 576). В Берлине зафиксированы 6 092 случая заражения COVID-19.

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