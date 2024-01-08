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В Германии число заявок от беженцев за год выросло на 50%

В Германии число заявок от беженцев за год выросло на 50% Около 329 тыс. человек в 2023 году подали заявки на статус беженца в Германии.
Другие страны
8 января 2024 г. 18:00
В Германии число заявок от беженцев за год выросло на 50%

Около 329 тыс. человек в 2023 году подали заявки на статус беженца в Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев.

Статистический показатель за отчетный период на 50% выше, чем за 2022 год. Положительное решение было вынесено в 260 тыс. случаев.

Наибольшее число заявок было подано гражданами Сирии (104 тыс.), Турции (62 тыс.), Афганистана (53 тыс.).

Осенью 2023 года правительство Германии одобрило ряд мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать страну менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в ФРГ, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев дольше, чем до сих пор). Пособие будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в Германии, а не переводили их родственникам за границу. Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada qaçqın müraciətlərinin sayı ötən il ərzində 50 faiz artıb

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