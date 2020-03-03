​В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 196 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил институт Роберта Коха.

"На настоящий момент в Германии подтверждено 196 случаев", - говорится в сообщении института, ведущего статистику заболеваемости в Германии.

Напомним, что ранее во вторник институт сообщал о 188 подтвержденных случаях.

Больше всего заболевших в стране по-прежнему в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (103), далее следует Бавария (37), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (28) и Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине (3), Гамбурге , Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бремене, Нижней Саксонии (везде по два случая), Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии (по одному).