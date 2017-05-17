 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Германии будет введен пограничный контроль во время саммита G20

    Проверки на границе обусловлены повышенными требованиями к безопасности

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Германия введет контроль на границах во время саммита G20 в Гамбурге, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Проверки на границе обусловлены "повышенными требованиями к безопасности", сообщает представитель МВД страны.

    Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Конкретные сроки пограничного контроля пока не сообщаются, однако министр внутренних дел Томас де Мезьер уже проинформировал об этой инициативе Еврокомиссию, Европейский совет, а также страны ЕС на встрече глав профильных ведомств.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi