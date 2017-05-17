В Германии будет введен пограничный контроль во время саммита G20

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Германия введет контроль на границах во время саммита G20 в Гамбурге, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Проверки на границе обусловлены "повышенными требованиями к безопасности", сообщает представитель МВД страны.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Конкретные сроки пограничного контроля пока не сообщаются, однако министр внутренних дел Томас де Мезьер уже проинформировал об этой инициативе Еврокомиссию, Европейский совет, а также страны ЕС на встрече глав профильных ведомств.