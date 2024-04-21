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В Германии 27 школьников пострадали в ДТП с автобусом

В Германии 27 школьников пострадали в ДТП с автобусом Школьный автобус перевернулся на западе Германии, в результате аварии пострадали 27 подростков.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 17:54
В Германии 27 школьников пострадали в ДТП с автобусом

Школьный автобус перевернулся на западе Германии, в результате аварии пострадали 27 подростков.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел ранним утром. В автобусе находились 75 пассажиров, преимущественно юноши и девушки 15-17 лет. Они и несколько сопровождающих лиц направлялись из Марбурга в Англию. Неподалеку от немецкого города Ольпе транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

"Всего в результате аварии пострадали 27 подростков, четверо из них - серьезно, они были доставлены в больницу. Водитель автобуса также получил легкие травмы", - уточняет газета.

Организована обратная поездка, некоторые родители сами приехали за детьми. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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