В Германии 27 школьников пострадали в ДТП с автобусом

Школьный автобус перевернулся на западе Германии, в результате аварии пострадали 27 подростков.

Школьный автобус перевернулся на западе Германии, в результате аварии пострадали 27 подростков.

Как передает Report , об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел ранним утром. В автобусе находились 75 пассажиров, преимущественно юноши и девушки 15-17 лет. Они и несколько сопровождающих лиц направлялись из Марбурга в Англию. Неподалеку от немецкого города Ольпе транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

"Всего в результате аварии пострадали 27 подростков, четверо из них - серьезно, они были доставлены в больницу. Водитель автобуса также получил легкие травмы", - уточняет газета.

Организована обратная поездка, некоторые родители сами приехали за детьми. Полиция расследует обстоятельства ДТП.