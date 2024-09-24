В Германии 13 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек.

После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы.

"В инциденте на железной дороге между городами Ксантен и Дуйсбург пострадали 13 человек, трое из них получили серьезные травмы", - сообщили в полиции.

Уточняется, что столкновение произошло около 7:30 утра по местному времени. Поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом отмечается, что оба поезда не сошли с рельсов.