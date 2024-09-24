О нас

В Германии 13 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

В Германии 13 человек пострадали в результате столкновения двух поездов После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 15:22
В Германии 13 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

После столкновения пассажирского поезда с неподвижным грузовым составом на западе Германии пострадали 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы.

"В инциденте на железной дороге между городами Ксантен и Дуйсбург пострадали 13 человек, трое из них получили серьезные травмы", - сообщили в полиции.

Уточняется, что столкновение произошло около 7:30 утра по местному времени. Поезд, в котором находились 30 человек, сошел на соседний путь и столкнулся с локомотивом стоящего там товарного состава. При этом отмечается, что оба поезда не сошли с рельсов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума
Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума
24 сентября 2024 г. 16:29
В Эстонии расследуют возможное разглашение гостайны главой Минобороны
В Эстонии расследуют возможное разглашение гостайны главой Минобороны
24 сентября 2024 г. 15:58
В Узбекистане осудили женщину за попытку продать дочь для покупки квартиры
В Узбекистане осудили женщину за попытку продать дочь для покупки квартиры
24 сентября 2024 г. 15:17
Лукашенко: у Беларуси нет большой армии
Лукашенко: у Беларуси нет большой армии
24 сентября 2024 г. 15:10
Катар и Турция готовы выступить посредниками между Израилем и Хезболлах
Катар и Турция готовы выступить посредниками между Израилем и "Хезболлах"
24 сентября 2024 г. 14:53
Ермак: Украина призывает партнеров не обращать внимание на угрозы РФ об эскалации конфликта
Ермак: Украина призывает партнеров не обращать внимание на угрозы РФ об эскалации конфликта
24 сентября 2024 г. 14:40
В Ливане число погибших в результате ударов ВС Израиля приблизилось к 560 человек
В Ливане число погибших в результате ударов ВС Израиля приблизилось к 560 человек
24 сентября 2024 г. 14:16
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России
24 сентября 2024 г. 13:56
В Испании задержали лидера банды, занимавшейся убийствами и наркоторговлей в Панаме
В Испании задержали лидера банды, занимавшейся убийствами и наркоторговлей в Панаме
24 сентября 2024 г. 13:01
Хезболлах выпустила свыше 50 ракет по израильским военным целям
"Хезболлах" выпустила свыше 50 ракет по израильским военным целям
24 сентября 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi