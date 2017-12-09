В Генпрокуратуре Украины сообщили о завершении следствия в отношении Саакашвили

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Украины требует избрать в отношении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", - написала Сарган в Facebook.

Она отметила, что следственные действия завершены.