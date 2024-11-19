В Газе заявили о гибели 17,4 тыс. детей с октября 2023 года

В секторе Газа вследствие продолжающихся с октября 2023 года военных действий погибли 17 492 ребенка.

В секторе Газа вследствие продолжающихся с октября 2023 года военных действий погибли 17 492 ребенка.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба властей анклава в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, среди погибших 211 новорожденных и 825 детей в возрасте до 1 года. Не менее 35 060 несовершеннолетних лишились одного или обоих родителей, порядка 3 500 страдают от постоянного недоедания.

Утверждается, что ударам израильских ВС в секторе подверглись 204 пункта временного размещения перемещенных лиц. В результате бомбардировок около 130 учебных заведений были полностью разрушены, еще более 340 значительно пострадали при обстрелах. Порядка 785 тыс. учащихся оказались лишены возможности посещать занятия и продолжать обучение.

Согласно данным, опубликованным ранее Минздравом Газы, из-за эскалации в анклаве погибли в общей сложности почти 44 тыс. палестинцев, более 104 тыс. получили ранения.