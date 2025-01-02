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В Газе в лагере беженцев от переохлаждения умерли восемь палестинцев

В Газе в лагере беженцев от переохлаждения умерли восемь палестинцев Восемь палестинцев умерли от переохлаждения за последние два дня в лагерях для перемещенных лиц в секторе Газа.
Другие страны
2 января 2025 г. 09:12
В Газе в лагере беженцев от переохлаждения умерли восемь палестинцев

Восемь палестинцев умерли от переохлаждения за последние два дня в лагерях для перемещенных лиц в секторе Газа.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным представителя сферы здравоохранения Газы, седьмой младенец умер от холода в Газе, в результате чего общее число жертв переохлаждения достигло восьми, поскольку перемещенные лица уже несколько дней страдают от проливных дождей, которые затопили импровизированные убежища по всей территории сектора, отметил палестинский чиновник.

В свою очередь палестинское информагентство WAFA, ссылаясь на Управление гражданской обороны Газы, отмечает, что проливные дожди усугубили бедственное положение десятков тысяч перемещенных семей. Наводнение затопило более 1 500 палаток, оставив беженцев с полностью промокшей одеждой и затопленными скромными пожитками в условиях низких температур. Многие из перемещенных лиц в Газе не имеют доступа к зимним предметам первой необходимости.

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Версия на английском языке Eight Palestinians freeze to death in Gaza refugee camps
Версия на азербайджанском языке Soyuq hava şəraiti Qəzzada səkkiz fələstinlinin həyatına son qoyub

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