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В Газе сообщили о гибели 169 журналистов с октября 2023 года

В Газе сообщили о гибели 169 журналистов с октября 2023 года В секторе Газа с начала военных действий 7 октября 2023 года погибли не менее 169 работников СМИ.
Другие страны
19 августа 2024 г. 19:18
В Газе сообщили о гибели 169 журналистов с октября 2023 года

В секторе Газа с начала военных действий 7 октября 2023 года погибли не менее 169 работников СМИ.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба властей анклава в Telegram-канале.

По ее сведениям, последней жертвой эскалации стал палестинец Ибрахим Марван Мухареб, сотрудничавший с несколькими арабскими изданиями и каналами.

Власти Газы возложили ответственность за гибель журналистов на Израиль и призвали международное сообщество привлечь руководство еврейского государства к ответственности за "продолжающиеся преступления".

По последним данным Минздравом Газы, общее число погибших в анклаве составляет 40 139, около 92 743 палестинцев получили ранения.

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Версия на английском языке Nearly 170 journalists killed in Gaza Strip since October 2023 — authorities
Версия на азербайджанском языке Qəzzada 2023-cü ilin oktyabrından bu yana 169 jurnalist ölüb

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