В Газе сообщили о гибели 169 журналистов с октября 2023 года

В секторе Газа с начала военных действий 7 октября 2023 года погибли не менее 169 работников СМИ.

В секторе Газа с начала военных действий 7 октября 2023 года погибли не менее 169 работников СМИ.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба властей анклава в Telegram-канале.

По ее сведениям, последней жертвой эскалации стал палестинец Ибрахим Марван Мухареб, сотрудничавший с несколькими арабскими изданиями и каналами.

Власти Газы возложили ответственность за гибель журналистов на Израиль и призвали международное сообщество привлечь руководство еврейского государства к ответственности за "продолжающиеся преступления".

По последним данным Минздравом Газы, общее число погибших в анклаве составляет 40 139, около 92 743 палестинцев получили ранения.