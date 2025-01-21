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В Газе оценили ущерб от военных действий в анклаве в $38 млрд

В Газе оценили ущерб от военных действий в анклаве в $38 млрд Прямой ущерб, причиненный сектору Газа в результате боевых действий с октября 2023 года, составляет не менее $38 млрд.
Другие страны
21 января 2025 г. 14:00
В Газе оценили ущерб от военных действий в анклаве в $38 млрд

Прямой ущерб, причиненный сектору Газа в результате боевых действий с октября 2023 года, составляет не менее $38 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие предварительные данные обнародовала пресс-служба властей анклава в своем Telegram-канале.

По ее утверждениям, в секторе были разрушены 137 учебных заведений, 823 мечети и 3 церкви, 206 объектов, представляющих культурную или историческую ценность, более 161 тыс. единиц жилья. Под обстрелы попали свыше 160 медучреждений, существенный урон нанесен электроподстанциям, водопроводным и канализационным сетям, а также дорожно-транспортной инфраструктуре анклава.

20 января Минздрав сектора информировал о том, что погибли 47 035 палестинцев, еще более 111 тыс. получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi əməliyyatlar nəticəsində Qəzzaya azı 38 milyard dollar ziyan dəyib

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