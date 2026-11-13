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    Производство в аграрном секторе Азербайджана выросло на 1,4%

    АПК
    • 13 ноября, 2026
    • 12:34
    Производство в аграрном секторе Азербайджана выросло на 1,4%

    В январе-октябре текущего года в Азербайджане произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 13 млрд 123,3 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период производство продукции животноводства увеличилось на 1,6%, а растениеводства - на 1,2%.

    Доля продукции растениеводства в общем объеме производства в сельском хозяйстве составила 50,2%, а животноводства - 49,8%.

    За отчетный период произведено 504,5 тыс. тонн мяса в живом весе (на 2,5% больше, чем год назад), 1 млн 993,1 тыс. тонн молока (за год не изменилось), 1 млрд 883,9 млн яиц (+0,9%), 14,1 тыс. тонн шерсти (-3,4) и 155,8 тонн шелковичных коконов (-16,5%).

    Сельское хозяйство Азербайджана агропроизводство Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb
    Azerbaijan's agricultural output rises 1.4% in January–October
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