Производство в аграрном секторе Азербайджана выросло на 1,4%

В январе-октябре текущего года в Азербайджане произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 13 млрд 123,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период производство продукции животноводства увеличилось на 1,6%, а растениеводства - на 1,2%.

Доля продукции растениеводства в общем объеме производства в сельском хозяйстве составила 50,2%, а животноводства - 49,8%.

За отчетный период произведено 504,5 тыс. тонн мяса в живом весе (на 2,5% больше, чем год назад), 1 млн 993,1 тыс. тонн молока (за год не изменилось), 1 млрд 883,9 млн яиц (+0,9%), 14,1 тыс. тонн шерсти (-3,4) и 155,8 тонн шелковичных коконов (-16,5%).