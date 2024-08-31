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В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита

В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита В секторе Газа началась компания по вакцинированию от полиомиелита.
Другие страны
31 августа 2024 г. 17:45
В Газе началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита

В секторе Газа началась компания по вакцинированию от полиомиелита.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом объявило министерство здравоохранения сектора Газа.

Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора.

"Мы объявляем запуск национальной кампании по вакцинации детей в секторе Газа от полиомиелита", - сказал глава технического комитета по кампании вакцинации от полиомиелита в Газе Маджи Зухейр в ходе пресс-конференции, видео которой опубликовал минздрав Газы.

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Версия на английском языке Polio vaccination operation begins in central Gaza Strip

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