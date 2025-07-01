О нас

В Газе из-за ударов Израиля погибли 95 человек

В Газе из-за ударов Израиля погибли 95 человек По меньшей мере 95 человек погибли в понедельник в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.
Другие страны
1 июля 2025 г. 09:17
В Газе из-за ударов Израиля погибли 95 человек

По меньшей мере 95 человек погибли в понедельник в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильская армия атаковала кафе, больницу, школу и пункты раздачи продовольствия в Газе.

По данным телеканала, только 39 человек погибли во время израильского удара по приморскому кафе в северной части города Газа, которое было заполнено людьми, включая женщин и детей, собравшихся там на вечеринку по случаю дня рождения. Также в понедельник израильские войска подвергли бомбардировке школу Яфа в городе Газа, в которой укрывались сотни перемещенных палестинцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israeli strikes on Gaza Strip leave 95 Palestinians killed

Экслюзивные новости

Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi