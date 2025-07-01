В Газе из-за ударов Израиля погибли 95 человек

По меньшей мере 95 человек погибли в понедельник в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.

По меньшей мере 95 человек погибли в понедельник в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильская армия атаковала кафе, больницу, школу и пункты раздачи продовольствия в Газе.

По данным телеканала, только 39 человек погибли во время израильского удара по приморскому кафе в северной части города Газа, которое было заполнено людьми, включая женщин и детей, собравшихся там на вечеринку по случаю дня рождения. Также в понедельник израильские войска подвергли бомбардировке школу Яфа в городе Газа, в которой укрывались сотни перемещенных палестинцев.