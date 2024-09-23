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В Гане за нарушение общественного порядка задержали более 40 демонстрантов

В Гане за нарушение общественного порядка задержали более 40 демонстрантов Полиция арестовала в столице Ганы Аккре 42 человека, которые участвовали в акции протеста против дороговизны, которая сопровождалась перекрытием автомобильных дорог и развязок.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 16:50
В Гане за нарушение общественного порядка задержали более 40 демонстрантов

Полиция арестовала в столице Ганы Аккре 42 человека, которые участвовали в акции протеста против дороговизны, которая сопровождалась перекрытием автомобильных дорог и развязок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Задержанные собрались незаконно и напали на полицейских, - заявила представитель полиции Грейс Анса-Акрофи. - Все они будут привлечены к ответственности за свои действия, в том числе за создание препятствий движению транспорта, вандализм и провоцирование беспорядков".

Организатором акций протеста, которые продолжались в столице Ганы три дня, стала оппозиционная общественная группа Democracy Hub. Она поставила своей целью контроль за действиями правительства Ганы.

Сейчас в Гане идет подготовка к президентским и парламентским выборам, назначенным на 7 декабря текущего года. Избирком утвердил список из 13 человек, которые будут баллотироваться на пост главы государства. Среди них нет действующего президент Ганы Наны Акуфо-Аддо. Он уже дважды избирался и, согласно конституции, больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру.

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Версия на английском языке Over 40 people detained in protests in Ghana

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